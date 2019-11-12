قلق أوروبي حول استئناف إيران لتخصيب اليورانيوم

2019/11/12 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أصدرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا أعلنت فيه عن قلقها الشديد بسبب استئناف إيران لتخصيب اليورانيوم في فوردو.

ودعا وزراء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي إيران للتراجع عن الخطوات التي اتخذتها وتمثل، برأيهم، خرقا للاتفاق النووي، كما أعربوا عن قلقهم إزاء استئناف تخضيب اليورانيوم في مفاعل فوردو، مؤكدين أنه سيؤدي إلى نتائج خطيرة.

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