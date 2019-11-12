2019/11/12 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زعم رئيس الاركان العامة للقوات الايرانية محمد باقري، ان بلاده تفوقت فيما اطلق عليهما الحربين الناعمة والخشنة.

وأكد باقري في تصريح، ان جهود إيران أثمرت عن تحولها الى القوة الصاروخية الاولى في المنطقة، وبلوغها الاقتدار المستديم على حد تعبيره بالحرب الخشنة في إشارة للحروب العسكرية، إضافة الى نجاحها في تحقيق منجزات كبيرة في مجال الحرب الناعمة، كان من اهمها انتشار افكارها بالمنطقة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باقري: إيران نجحت بالتفوق عسكريا وأيديولوجياً في المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باقري: إيران نجحت بالتفوق عسكريا وأيديولوجياً في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).