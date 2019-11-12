البصرة تعلن اعتقال معاون قائد جيش

2019/11/12 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح ان الوضع الامني في المحافظة مستقر بشكل جيد باختلاف كبير عن باقي المحافظات العراقية الاخرى، مشيراً الى ان الوضع يسوده الهدوء امام كافة ابناء المدينة والدليل حركة المركبات وتنقلات المواطنين بصورة طبيعية في مختلف المناطق .

وقال فليح في بيان ورد لشفق نيوز ان "القوات الامنية لها مساهمة كبيرة في توفير الحماية للمتظاهرين السلميين امام مبنى المجمع الحكومي الذي يقع وسط مدينة البصرة"، لافتاً الى ان "المخربين والمندسين الذين شاركوا بزرع الفوضى بين المتظاهرين السلميين والاجهزة الامنية تم تشخيصهم وإلقاء القبض عليهم من قبل الجهاز الامني اثناء محاولاتهم حرق بعض المؤسسات الامنية والحكومية" .

وكشف قائد شرطة البصرة عن اعتقال (30) شخصاً لديهم انتماءات مختلفة البعض منهم هو معاون قائد ما يعرف بـ"جيش الغضب الالهي" والبعض الاخر ينتمي الى التيار الثالث وبعضهم يرتبط بـ"أجندات اجنبية" وبعضهم دفعت لهم اموال، حسبما تم تدوينه بالتحقيقات الأولية .

وبين فليح ان "المصابين من افراد القوات الامنية بلغ لحد الان (300) جريح بينهم شهيد واحد"، كاشفاً عن "اصابة البعض منهم بالكرات الحديدية المدورة المعروفة بـ(الصچم) خلال الأحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظة".

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