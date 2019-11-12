حكومة كوردستان تطلب تعاون مجالس المحافظات لإنجاز المشاريع

2019/11/12 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الدور الرقابي لمجالس المحافظات فيما يتعلق بعمل المؤسسات والدوائر الحكومية – صورة لحكومة إقليم كوردستان

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