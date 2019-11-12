نواب أمريكيون يطالبون ترامب بإلغاء زيارة أردوغان للبيت الأبيض

2019/11/12 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب 17 نائبا بالكونغرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بإلغاء دعوته للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لزيارة البيت الأبيض، المقررة الأربعاء المقبل.

وقال 15 نائبا ديمقراطيا ونائبان

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