اعتقال مروجي للحبوب المخدرة في ميسان

2019/11/12 | 15:39

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العهد نيوز – ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان عن مصادرة مواد مخدرة واعتقال حائزيها بنقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العمارة.





وقال قائد شرطة محافظة ميسان

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