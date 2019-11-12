2019/11/12 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس اعلنت مديرية الدفاع المدني ،اليوم الثلاثاء، إخماد حريق نشب داخل عدد من المحال التجارية في شارع الرشيد وسط بغداد .واوضحت المديرية في بيان تلقته وكالة خطوة برس ان ” فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق نشب في بناية الشناشيل القديمة مكونة من طابقين تم احتراق الطابق الأرضي الذي كان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق داخل عدد من المحال التجارية في شارع الرشيد وكالة خطوة برس.

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