2019/11/12 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة التعديلات الدستورية برئاسه النائب فالح الساري، وحضور اعضاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة التعديلات الدستورية وآلية العمل وإشراك شرائح المجتمع في المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التعديلات الدستورية تعقد اجتماعاً لمناقشة آليات العمل وإشراك شرائح المجتمع في المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التعديلات الدستورية تعقد اجتماعاً لمناقشة آليات العمل وإشراك شرائح المجتمع في المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).