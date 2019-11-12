منظمة بدر: لا انتخابات قبل اجراء التعديلات الدستورية ولسنا ضيعة لأميركا

2019/11/12 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستنكرت منظمة بدر، الثلاثاء، التدخلات الاميركية في الشأن العراقي والتي تدعو الى اجراء انتخابات مبكرة في البلاد مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني لإخراج القوات الاجنبية من البلاد.

وذكر بيان للمنظمة تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، انه” في الوقت الذي نقول فيه لأميركا ولكل العالم انه لا انتخابات قبل اجراء التعديلات الدستورية؛ لابد ان تعلم اميركا ان البلاد ليس ضيعة تابعة لها كي يرسموا ويخططوا ما يشتهون”.

واكد، ان” العراق الذي انتصر على الارهاب بفتوى مرجعتيه الرشيدة وبهمة ابنائه الغيارى وبلحمة مكوناته قادر على تجاوز محنته الحالية وسيخرج منتصراً بوعي شبابه المتظاهرين السلميين”.

و اضاف البيان، ان”العراق بلد ذو سيادة وليس بحاجة لوصاية من احد وطالب الحكومة بوضع جدول زمني لاخراج القوات الاجنبية من البلاد كونها لم تجنِ ايَّ فائدةٍ من تواجدها سوى التامر والمخططات الخبيثة التي تريد النيل من وحدة وسيادة وامن العراق”.

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