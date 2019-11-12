قيادي صدري: الصدر مُهدّد بالتصفية الجسدية ولديه خلاف مع السيستاني

2019/11/12 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق برّر قيادي في التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، سفر زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر إلى #إيران في ظل هذه الأجواء، كما تحدّث عن دور إيران في التأثير على […]

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