كاظم الموسوي - عطب اخلاقي وثقافي

2019/11/12 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_الموسوي تصلني عبر الواتس اب كوسيلة من وسائل التواصل/ الانفصال الاجتماعي، رسائل كثيرة، مباشرة على الخاص او ضمن المجموعات الكثيرة التي شاركتني دون مشاورتي او مشاركتي.وفي كل الاحوال تظل هذه الحالة جزء من التواصل والتبادل في المعلومات والاخبار بحدهما الادنى.بالتاكيد هناك كثير من البريد المرسل والموزع والذي يصلني فيه نافع ومفيد، للمعرفة العامة الشحيحة ولفضول الاطلاع في افضله، ولكن هناك الكثير ..الكثير في......

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