محافظ بغداد يصادق على الأمر الديواني الخاص بتعيينات تربية الكرخ الثالثة

2019/11/12 | 15:51

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بغداد اليوم - بغداد

صادق محافظ بغداد محمد جابر العطا، الثلاثاء، على الأمر الديواني الخاص بتعيينات مديرية تربية الك...





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