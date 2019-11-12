ماذا قال النجم عدنان درجال لجمهوره في ساحة التحرير؟-شاهد بالفيديو

2019/11/12 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد منذ انطلاق الموجة الثانية لتظاهرات تشرين الأول؛ تستقبل ساحة التحرير ببغداد العديد من الشخصيات العامة، من رياضيين وفنانين وإعلاميين، قرروا التضامن مع المحتجين، وتسجيل موقف لصالحهم.نجم المنتخب العراقي السابق عدنان درجال كان واحدا من هؤلاء، حيث زار ساحة التحرير، والتقى ببعض محبيه من المتظاهرين، معلناً وقوفه إلى جانبهم.ولم تخل لقاءات في […]

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