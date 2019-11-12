ماكرون :النظام العالمي في أزمة غير مسبوقة ويجب منع الانقسام حول امريكا والصين

2019/11/12 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس- ايمان زمزم أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن النظام السياسي العالمي يعاني “أزمة غير مسبوقة”، داعيا إلى تحالفات من نوع جديد وإلى التعاون لتسوية مشكلات العالم.وأكد ماكرون أنه يسعى إلى منع انقسام العالم حول قوتين كبريين هما الولايات المتحدة والصين، مشيرا الى أن “الانقسام بين بعض القوى المهيمنة يولد خيبات” […]

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