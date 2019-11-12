لافروف: مساعي تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان أمر غير واقعي

2019/11/12 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، تأييد موسكو لمحاولات رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تشكيل الحكومة، لكن فكرة تشكيل حكومة تكنوقرط هي أمر غير واقعي.

وقال لافروف خلال منتدى السلام في باريس: "بالنسبة للبنان، ندعم محاولات الحريري تشكيل الحكومة، وحسبما أفهم، فإن فكرة تتمحور في تشكيل حكومة تكنوقراط، أعتقد أن هذا أمر غير واقعي في لبنان".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

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