عناصر الاجهزة الامنية في كربلاء ينضمون الى الاحتجاجات

2019/11/12 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خرج العشرات من منتسبي الاجهزة الامنية بينهم ضباط في محافظة كربلاء يوم الثلاثاء بتظاهرات مساندة للاحتجاجات التي تشهدها محافظتهم، والعاصمة بغداد وعدد من مدن ومناطق وسط وجنوب البلاد.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان "هذه اول تظاهرة عسكرية في العراق دعما للمحتجين".

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