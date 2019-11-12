تفاصيل مهمة حول انطلاق تصفيات أمم أفريقيا 2021

2019/11/12 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ منتخبات القارة السمراء مشوارها في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون عام 2021، وذلك عندما تنطلق غداً الأربعاء، فعاليات

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