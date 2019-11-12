2019/11/12 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علماء يحذرون: الأرض تواجه حالة طوارئ مناخية واضحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 16:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يحذرون: الأرض تواجه حالة طوارئ مناخية واضحة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يحذرون: الأرض تواجه حالة طوارئ مناخية واضحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).