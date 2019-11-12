التعليم تمدد التقديم الى الدراسة المسائية وتخفض معدل القبول

2019/11/12 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت وزارة التعليم العالي تمديد التقديم الى الدراسة المسائية على قناتي القبول العام وذوي الشهداء للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي 2020/2019 الى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل الموافق 2019/11/17.

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