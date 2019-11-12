القبض على مروجين للمخدرات في ميسان

2019/11/12 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان عن مصادرة مواد مخدرة واعتقال حائزيها في ميسان.

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