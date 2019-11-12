علاوي يهدد باللجوء للقضاء الدولي والمحكمة الجنائية لوقف قتل المتظاهرين

2019/11/12 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهدد زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، اليوم الثلاثاء، باللجوء للقضاء الدولي والمحكمة الجنائية إذا لم تتوقف عن ’’إراقة دماء’’ المتظاهرين.

وقال علاوي، عبر حسابه في منصة “تويتر”، إن “استمرار اراقة دماء المتظاهرين وعدم الانصات لمطالبهم الاصلاحية، يضعنا امام موقف ينسجم مع جسامة تضحياتهم ويتمثل بضرورة الايقاف الفوري للقتل والبطش بهم واعلان الجهة التي تقف وراء قتلهم وتقديمها للقضاء ومحاكمتهم علنا امام الشعب العراقي” .

وشدد: “بخلاف ذلك كله سنلجأ لإقامة دعاوى لدى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية”.

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