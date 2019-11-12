لجنة الثقافة النيابية تبحث مع اليونسكو تفعيل الاتفاقيات وادراج مواقع أثرية ضمن لائحة التراث العالمي

2019/11/12 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية، مع ممثل منظمة اليونكسو في العراق تفعيل الاتفاقيات المبرمة وأسباب عدم رفع التجاوزات عن مدينة بابل الأثرية وسبل ادراج المدن والمواقع الأثرية الأخرى ضمن اللائحة العالمية.

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