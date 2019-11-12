2019/11/12 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن سعد حربية، اليوم الثلاثاء، قتل احد أخطر ارهابيي داعش في عملية أمنية مشتركة للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بالقرب من ناحية الرياض غرب كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة أمنية مشتركة تقتل إرهابي بداعش غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة أمنية مشتركة تقتل إرهابي بداعش غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).