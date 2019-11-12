غوتيريش: لا يمكن مطالبة العراق وسوريا لوحدهما بمعالجة مشكلة عناصر داعش الأجانب

2019/11/12 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، المجتمع الدولي الى تحمل المسؤولية، تجاه ملف عناصر تنظيم داعش الإرهابي الأجانب وعائلاتهم.

وأعرب غوتيريش في تصريح، عن اعتقاده بوجود مسؤولية دولية مشتركة، ومسؤولية جماعية إزاء تلك العناصر، مشيرا الى عدم إمكانية مطالبة العراق وسوريا فقط بمعالجة تلك المشكلة نيابة عن الجميع.

وأضاف غوتيريش، ان البدء بتحريض هؤلاء العناصر ضد بعضهم، سينتج إرهابيين غير مسجونين، سيقومون بعمليات تشكل خطرا على الجميع، مطالبا بالتوصل الى تضامن دولي حقيقي، وتنظيم آليات دمج تلك العناصر في مجتمعاتهم.

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