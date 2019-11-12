متظاهرون يغلقون مكتب قناة العراقية بميسان

2019/11/12 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قام مجموعة من المتظاهرين اليوم الثلاثاء باغلاق مكتب قناة العراقية في ميسان.

مصدر من داخل مكتب القناة افاد لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، وتلقته "الغد برس" ان "مجموعة من المتظاهرين تقدر اعدادهم باكثر من مائة شخص اقتحموا مكتب القناة اليوم، وطلبوا اغلاق المكتب اسوة بباقي الدوائر في المحافظة".

واضاف المصدر "اغلقنا مكتب القناة بعد ان ابلغنا الادارة في بغداد بطلب المتظاهرين واخرجنا جميع العاملين وكذلك المعدات من المبنى"، وختم كلامه "وضع المتظاهرين يافطة "مغلقة بامر الشعب" على المبنى من دون تسجيل اي اضرار مادية او بشرية".

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق "تدين وبشدة اغلاق وسائل الاعلام والاعتداء عليها في مختلف المحافظات ومن قبل جهات متعددة".

وتطالب الجمعية "بضرورة عدم التعرض لوسائل الاعلام و العاملين فيها تحت اي ظرف كان".

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