87 عالم دين مسلم يدعون لمقاطعة الإمارات

2019/11/12 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

دعا 87 عالم دين مسلم الى مقاطعة دولة الإمارات سياسياً واقتصادياً؛ على خلفية "تآمرها واستهتارها" بدماء المسلمين في اليمن وليبيا.

واستند رجال الدين في

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