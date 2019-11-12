صور: العراق يشهد أول تظاهرة للقوات الأمنية من كربلاء

2019/11/12 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادخرج العشرات من منتسبي القوات الامنية في كربلاء، الثلاثاء، بتظاهرة مؤيدة للاحتجاجات في عموم المحافظات العراقية.وقال مراسل “كلكامش برس”، إن العشرات من منتسبي القوات الامنية خرجوا بتظاهرة مؤيدة للاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق.

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