بالفيديو.. القصة الكاملة لما حصل مع ابو عزرائيل في ساحة التحرير

2019/11/12 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ابو عزرائیل على حسابه في انستغرام توضيحا جديدا حول ما حصل معه في ساحة التحرير ببغداد......

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