تحالف القوى يرحب بمبادرة الأمم المتحدة للحوار الوطني

2019/11/12 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف القوى العراقية، اليوم الثلاثاء، ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة للحوار الوطني.

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