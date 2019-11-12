صحة ذي قار ترد على القوات التي قصفت بعض مسشتفيات المحافظة بالقنابل المسيلة للدموع: هذا ليس من الشهامة والرجولة

2019/11/12 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أصدرت مديرية صحة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بياناً علقت فيه على “ضرب” مستشفيي الحبوبي والموسوي بالقنابل المسيلة للدموع.وخاطب مدير عام صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، في بيان، محافظ ذي قار، وقائد الشرطة، قائلاً، إن “المستشفيات اماكن امنه حتى في اوقات الحرب وليس من الشهامة والرجولة الاعتداء على المستشفيات، وعليكم تبليغ […]

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