رئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري: مطالب المتظاهرين هي مطالبنا ذاتها والعراق اختلف بعد 1 اكتوبر

2019/11/12 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

أكد رئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، ان العراق ما بعد تظاهرات 1 تشرين الاول 2019، يختلف عن السابق.

يتبع ..

بغداد اليوم _ بغداد

رحب تحالف القوى العراقية، اليوم الثلاثاء، بمبادرة الأمم المتحدة للحوار، فيما أعلن دعمه تنفيذ حزم مجلس النواب الإصلاحية.

وذكر تحالف القوى العراقية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "التحالف عقد اجتماعا بحثَ

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت رئاسة الوزراء، الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019، عن تسليم وزارة الدفاع وجبة جديدة من الخريجين لتعيينهم على الملاك المدني.

ونقلت القناة الرسمية في خبر عاجل عن رئاسة الوزراء، إنها "سلمت وزارة الدفاع الوجبة الرابعة

بغداد اليوم - بابل

وجه محافظ بابل كرار العبادي، الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019، بتحويل كافة الاجراء اليوميين العاملين فـي المـؤسسـات البـلدية الـى عقــود.

ونصت وثيقة صادرة من ديوان محافظة بابل وحصلت (بغداد اليوم) عليها، إن "المحافظ اصدر

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