2019/11/12 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شَيءٌ من تاريخ التعليم في العراق ..لمحة من الماضي 2-2 التعليم المجاني ومحو الأمية أبرز منعطفات الريادة الحضارية – حيدر زكي عبد الكريم وبالنسبة لباقي انواع التعليم مثل (الاهلي) وكان عددها عام 1958-1959 حوالي (77) مدرسة في حين كان عدد طلاب هذه المدارس في هذه السنة حوالي (5707) طالبا وطالبة ولغاية عام 1962-1963 اصبح […]

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