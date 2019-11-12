2019/11/12 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانك لعلى خلق عظيم – مريم لطفي في ذكرى مولده الشريف سنلقي الضوء على جانبا من اخلاق رسولنا الكريم محمد سيد الخلق عليه افضل الصلاة والتسليم والتي لاتعد ولاتحصى، سنتناول نزرا يسيرا من سيرته العطرة وخلقه الكريم..الاخلاق لغة تعني السجية والطبع،اما اصطلاحا فهي تعني مجموعة الصفات والقواعد السلوكية الفاضلةالتي تنظم حياة الانسان الذي خلقه […]

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