2019/11/12 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحراك الشعبي في العراق الأسباب والتداعيات – حاكم محسن محمد الربيعي ما من شك في ان التظاهرات التي اندلعت في العراق كانت لها اسبابها التي يعرفها الجميع من العراقيين وغير العراقيين ،وتتلخص في عدم حصول تحسن في الاوضاع السياسية والاقتصادية رغم مرور ستته عشر عاما على الاحتلال ،فالمستوى المعاشي في تدني لما يقرب من 40 […]

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