ايطاليا ترسل مساعدات انسانية الى روج افا

2019/11/12 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزح مئات الالاف بعد الهجوم التركي على مناطق شمال شرق سوريا

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