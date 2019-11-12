2019/11/12 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "العهد نيوز" أسماء القائمة 14 للخريجين المعينين في وزارة الدفاع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العهد نيوز" أسماء القائمة 14 للخريجين المعينين في وزارة الدفاع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العهد نيوز" أسماء القائمة 14 للخريجين المعينين في وزارة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).