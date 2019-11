2019/11/12 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات العراقية مقتل أحد عناصر داعش وصفته بأنه "أخطر إرهابيي" التنظيم في عملية أمنية مشتركة للشرطة الاتحادية والحشد العشائري، قر ناحية الرياض غرب كركوك.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن، سعد حربية، قوله إن مهمة أمنية غربي كركوك، أسفرت عن "مقتل علي هاشم مولان وهو أحد القيادات البارزة والمهمة في داعش ضمن ما يعرف بولاية كركوك".

وأضاف أن إرهابيين اثنين كانا يرافقان مولان لقيا حتفهما أيضا، فيما أصيب أحد منتسبي الحشد الشعبي بجروح.



وأكد حربيه استمرار الجهود لمطاردة عناصر داعش والبحث عنهم.

وفي عملية أمنية في نينوى، الثلاثاء، قتل ثلاثة عناصر في داعش داخل أحد الأنفاق في جبال بادوش.

وقال قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نومان الزوبعي، في بيان، إن "قوة مشتركة من العمليات والاستخبارات تمكنت، اليوم، من قتل عنصرين في تنظيم داعش في أحد الأنفاق في جبال بادوش".وأضاف أنه تم العثور داخل النفق "على كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية وعبوات ناسفة وأحزمة ناسفة مع كواتم صوت والعثور على بنادق كلاشنكوف تم تفجيرها موقعيا".

";

//parse XFBML, because it is not nativelly working onload

if (!fbParse()) {

var c = 0,

FBParseTimer = window.setInterval(function () {

c++;

if (fbParse())

clearInterval(FBParseTimer);

if (c === 20) { //5s max

thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize.";

clearInterval(FBParseTimer);

}

}, 250);

}

}

};

thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed";

if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading")

window.addEventListener("load", render);

else //liveblog, ajax

render();

})(document);

ومنذ إعلان العراق في ديسمبر 2017، دحر إرهابيي داعش بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية في غرب البلاد وشمالها، لا تزال القوات العراقية تواصل مطاردة فلول التنظيم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل داعشي في عملية أمنية غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل داعشي في عملية أمنية غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).