غلق جسور وشارع رئيس في الناصرية

2019/11/12 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أغلق متظاهرون جسور وشوارع في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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