حقوق الانسان النيابية تشيد بدور القوات الأمنية في حفظ النظام

2019/11/12 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الثلاثاء، مع عدد من منظمات المجتمع المدني الخاصه بحقوق الانسان، مطالب المتظاهرين السلميين، وفق الأطر الدستورية والقانونية.

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