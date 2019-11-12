الدفاع المدني تعلن اخماد حريق شارع النهر في بغداد بمشاركة 15 فرقة اطفاء

2019/11/12 | 17:23

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اخماد حريق شارع النهر في بغداد بمشاركة 15 فرقة ...





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