2019/11/12 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طاقم تحكيم عراقي للقاء لبنان وكوريا الجنوبية ملعب جديد لتدريبات الوطني في عمان بغداد – الزمان قال المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي بكرة القدم، محمد خلف، امس الثلاثاء، عن اختيار ملعب ثالث للوحدات التدريبية للفريق العراقي في الاردن بعد البتراء وجاوة، مشيراً الى أن المدرب قرر ان تكون الوحدة التدريبية ليوم امس الثلاثاء، ظهرا بدلا من […]

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