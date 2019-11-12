2019/11/12 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخصيات كروية: واثقون من قدرة منتخبنا على تخطي إيران فوز الخميس محفّز لمواجهة البحرين والدفاع عن صدارة المجموعة الناصرية – باسم الركابي أكدت شخصيات كروية على قدرة منتخبنا الوطني في تجاوز الاختبار الأصعب عند مواجهة نظيره الإيراني في اللقاء الذي يجمعهما في الأردن يوم غد الخميس ضمن التصفيات المزدوجة لكاس العالم وأمم اسيا والابتعاد بصدارة […]

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