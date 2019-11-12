2019/11/12 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى تعزيز الصدارة من عمان – قصي حسن نجمع بجميع المسميات على ان الظروف التي تواجه منتخبنا الوطني بكرة القدم حاليا هي برمتها ظروف استثنائية اصابت جماهيرنا بمقتل بعد ان كانت تمني النفس بوقفة هائلة على مدرجات ملعب البصرة الدولي، لتؤدي واجبها على اكمل وجه نحو تتويج الاسود بفوز يضمن لهم آهلية الاستمرار في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزيز الصدارة من عمان – قصي حسن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعزيز الصدارة من عمان – قصي حسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).