2019/11/12 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة الاقليم تؤكد أهمية الدور الرقابي لمجالس المحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/12 | 17:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الاقليم تؤكد أهمية الدور الرقابي لمجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الاقليم تؤكد أهمية الدور الرقابي لمجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).