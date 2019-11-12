حقوق الإنسان النيابية: أبعدوا (المشاغبين) عن ساحات التظاهر

2019/11/12 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة حل المشاكل والاختلافات بالطرق السلمية داخل البيت العراقي، داعية المتظاهرين إلى الحفاظ على مطالبهم وفقا للأطر الدستورية والقانونية.

وذكر بيان للجنة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "لجنة حقوق الانسان النيابية اجتمعت مع عدد من منظمات المجتمع المدني الخاصة بحقوق الانسان".

وأضاف أنه " وجرى خلال الاجتماع الاستماع الى مطالب المتظاهرين السلميين، وضرورة الحفاظ على هيبة الدولة".

وأكدت اللجنة وفقا للبيان على ضرورة حل المشاكل والاختلافات بالطرق السلمية وداخل البيت العراقي، الذي هو وطن الجميع وخيمة الشعب".

ودعت اللجنة " كافة المتظاهرين الى الحفاظ على مطالبهم وفق الاطر الدستورية والقانونية".

واشادت اللجنة بـ "دور القوات الامنية في حفظ النظام، والحفاظ على هيبة الدولة، وضرورة ضبط النفس تجاه المتظاهرين السلميين دون الانتهاكات التي تحصل بحقوق الانسان العراقي وقواته الامنية، وابعاد المشاغبين من ساحة التظاهرات السلمية".

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