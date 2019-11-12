الثقافة النيابية تبحث مع اليونسكو أسباب إخراج العراق من 21 لجنة أممية

2019/11/12 | 17:39

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بغداد/ الغد برس:

بحثت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مع ممثل منظمة اليونكسو في العراق تفعيل الاتفاقيات المبرمة وأسباب عدم رفع التجاوزات عن مدينة بابل الأثرية وسبل ادراج المدن والمواقع الأثرية الأخرى ضمن اللائحة العالمية.

وأكدت رئيس اللجنة، سميعة الغلاب، في بيان تلقته "الغد برس"، أثناء استقبالها ممثل مكتب اليونسكو في العراق الدكتور ضياء السراي على "أهمية تفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقا بين المنظمة والجهات العراقية، فضلا عن ابرام اتفاقيات جديدة تخدم الجانب الثقافي والفني في العراق".

واضاف البيان انه "بحث الاجتماع الذي عقد في مبنى البرلمان قضية تأخر تسديد الديون المتراكمة بذمة ممثلية العراق في پاريس وأسباب عدم رفع التجاوزات لحد الآن عن مدينة بابل الأثرية وسبل ادراج المدن والمواقع الأثرية الأخرى ضمن اللائحة العالمية وأسباب إخراج العراق من 21 لجنة تابعة للأمم المتحدة وبيان عدد المدن والمواقع الأثرية المؤشرة لدى اليونسكو التي من الممكن إدراجها ضمن اللائحة العالمية، وايضا تم الاتفاق على تفعيل خطة عمل مشتركة بين لجنة الثقافة والسياحة والاثار ومنظمة (اليونسكو) لتحسين المبادرة التشريعية والتركيز على القوانين المتعلقة بالثقافة والسياحة والاثار".





ووعدت السيدة الغلاب ممثل المنظمة الاممية بأن "اللجنة ستفاتح الحكومة بشأن امكانية إعادة المقرات السابقة التابعة للمنظمة التي كانت تشغلها قبل عام ٢٠٠٣".

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