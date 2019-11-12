2019/11/12 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد تحالف القوى العراقية اجتماعا برئاسة محمد الحلبوسي، بحثَ فيه التطورات السياسية والتظاهرات التي تشهدها البلاد.

وأكد التحالف في بيان، وقوفه مع مطالب المتظاهرين السلميين، مشيرًا إلى أنها تعبيرٌ حيٌّ عن معاناة العراقيين في كل مناحي الحياة، نتيجة سوء الخدمات.

وأعلن التحالف استعداده للتعاون مع القوى السياسية في البلاد للعمل على إجراء إصلاحات جذرية، بما فيها إقرار القوانين التي تلبي احتياجات الشعب العراقي، داعيا المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية مظاهراتهم من المخربين للممتلكات العامة والخاصة، وعدم الاعتداء على القوات الأمنية.

وطالب المجتمعون الحكومة بتعجيل الإجراءات لعودة النازحين إلى ديارهم في المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وتسريع آليات التعويض عن الأضرار جراء العمليات العسكرية، وحسم ملف المفقودين والمغيبين، وإعادة الإعمار، وبدء مرحلة جديدة من التكاتف والتماسك المجتمعي.

وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، أكد تحالف القوى ضرورة إجراء كل التعديلات اللازمة التي تضمن ترسيخ الحقوق والحريات العامة ويحصنها من أي انتهاك، وتطويرها بما يسهم في الانتقال إلى دولة المواطنة، مرحبا بمبادرة الأمم المتحدة للحوار الوطني.

وقرر المجتمعون متابعة تنفيذ الحزم الإصلاحية التي أطلقها مجلس النواب، وتقديم كل الدعم للإجراءات الإصلاحية الحكومية، وتفعيل آليات مكافحة الفساد، وإحالة ملفات المفسدين للقضاء.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى العراقية يعلن استعداده للتعاون مع القوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى العراقية يعلن استعداده للتعاون مع القوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).