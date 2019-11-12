محافظ نينوى يبحث مع القنصل الجيكي سبل التعاون المشترك وتنفيذ المشاريع الخدمية

2019/11/12 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

بحث منصور المرعيد محافظ نيوى، اليوم الثلاثاء، مع ميخيل سوفوبودا القنصل العام لدولة الجيك، أهم المشاريع المقدمة من الدولة الاوروبية لاهالي نينوى.

واشار المحافظ خلال اجتماعه بالقنصل الجيكي، في بيان تلقته "الغد برس"، "اهيمة تواصل الدول الاوروبية مع نينوى من اجل المشاركة بإعادة اعمارها وتأهيل المشاريع الحيوية فيها"، لافتا الى ان "مدينة الموصل تعود من جديد للعالم والعالم يعود اليها عبر الزيارات واللقاءات للسفراء والقناصل لنينوى".

واكد ان "هناك مشاريع انسانية للجيك في سنجار وسهل نينوى وتظهر الحاجة الى الخطط الاستراتيجية للجيك داخل نينوى وفي مجالات متنوعة"، مشيرا الى "اهمية تفعيل ملف الاستثمار في المحافظة عبر اجراء المعارض الدولية وتبادل الخبرات الاستثمارية مع دولة الجيك،مما يوفر فرص عمل عبر تنفيذ مشاريع حيوية في المحافظة".

وابدى المرعيد "استعداد محافظة نينوى للتعاون وتقديم كافة التسهيلات من اجل تقديم الافضل للمحافظة ومواطنيها".





بدوره ثمن القنصل الجيكي دور المحافظ في "مد جسور التواصل وتعزيز العلاقات الثانوية بما ينسجم مع حاجة المحافظة وتطلعاتها لتأسيس مشاريع خدمية واستثمارية تنعكس بالايجاب على استقرار الحياة فيها بعد الصراع الذي شهدته مساحة واسعة من اراضيها ومدنها وما لحقهما من دما"، مؤكدا "رغبة الحكومة الجيكية باقامة مشاريع استثمارية في المحافظة تخدم الطرفين".

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