عادل و طارق يرفعان دعوى قضائية ضد تكليف “عادل” : خطة ” ب ” للانقاذ من حافة الهاوية : القصة الكاملة

2019/11/12 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : طعن المحاميان طارق المعموري وعادل الكرخي أمام المحكمة الاتحادية بصحة تكليف عادل عبد المهدي لكونه لم يكن مرشحا لكتلة اكبر .ونشر المحاميان من امام المحكمة الاتحادية وثائق الدعوة ضد عبد المهدي في وقت يجده كثيرون فرصة لانقاذ الوضع السياسي طالما ان المحكمة الاتحادية هي من افتت في موضوع الكتلة الاكبر في […]

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