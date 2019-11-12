بالفيديو- بعد صبا المهداوي.. ماري وميمونة قيد الاختطاف على يد مجهولين وأسرتيهما تطالبان بالإفراج عنهما

2019/11/12 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد بعد أيام على اختطاف الناشطة صبا المهداوي؛ تداولت مواقع إخبارية نبأ اختطاف متظاهرة تدعي ماري محمد، وتبلغ من العمر 22 عاماً، بعد خروجها من ساحة التحرير يوم الجمعة الفائت.ونشر أصدقاء لماري مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء تواجدها في ساحة التحرير بالقرب من جسر الجمهورية، أكدت فيه استمرارها مع زملائها المتظاهرين في […]

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